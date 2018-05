Roma, 11 mag. - Il governo Lega-M5s non partirà facendo "forzature" nei confronti dei partner europei sui vincoli che riguardano il deficit. Questa è la linea che gli sherpa stellati intendono seguire, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, nel corso della trattativa con i loro colleghi del Carroccio. Il dato di partenza è l`1,5 per cento del deficit, il governo gestirà questo passaggio in modo "razionale e ragionevole".