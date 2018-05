Casaleggio:contratto governo sarà sottoposto a iscritti Rosseau

Roma, 11 mag. - Il contratto di governo tra M5S e Lega sarà sottoposto agli iscritti al movimento sulla piattaforma Rosseau. Lo ha detto Davide Casaleggio parlando in una conferenza stampa al Senato. "Così come è stato il modello tedesco in Germania dove il contratto è stato ratificato dagli iscritti all'Spd, noi lo faremo anche se in modo meno costoso e leggermente diverso: chiederemo agli iscritti di votare on line", ha spiegato.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: "Il voto degli iscritti è sempre l'indirizzo principale da cui M5S prende le decisioni. Il sistema di voto è sempre stato determinante". Alla domanda se il voto sarà anche certificato da un ente terzo, Casaleggio ha risposto: "Sul ruolo della certificazione stiamo lavorando in diverse direzioni. Stiamo lavorando a un sistema di certificazione distribuito che verrà certificato direttamente sul blockchain. Sarà un voto blindato e assicurato a tutti gli iscritti".