Poste, Ft: l'imperfetto sistema postale italiano ha una scossa

Milano, 11 mag. - L'"imperfetto" sistema postale italiano "sta avendo una scossa". Lo sottolinea il Financial Times nella sua Lex Column odierna, dopo che mercoledì Poste Italiane ha annunciato "forti" risultati trimestrali. "I piani di arrestare le perdite nel business postale e nei pacchi sono in pista - afferma ancora il quotidiano britannico - Poste Italiane sta migliorando il suo service nella consegna dei pacchi, i costi scenderanno e la divisione dovrebbe arrivare vicino al break-even entro il 2022".

Lo shopping online è meno diffuso in Italia rispetto al resto d'Europa ma la sua crescente popolarità offre una opportunità per le società di consegna, rileva l'Ft, comparando il turnaround in atto con quelle che ha realizzato Moya Greene, Ceo di Royal Mail, che ha condotto la privatizzazione e la modernizzazione del servizio britannico. Ma, sottolinea, mentre "Royal Mail domina il mercato dei pacchi in Uk, Poste è solo la quinta compagnia nel settore in Italia nel 2015". Tra l'altro l'intero business italiano dei pacchi (5 miliardi di euro) è meno della metà di quello inglese. "C'è spazio per l'Italia per recuperare", scrive il Ft. E il titolo, cresciute di un terzo quest'anno, ne beneficerà.