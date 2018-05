Governo, Cancelleri: contratto Lega-5Stelle non è un'alleanza

Palermo, 11 mag. - I sostenitori del Movimento 5 Stelle che guardano con scetticismo al contratto con la Lega "devono abbandonare la logica anni `80 delle alleanze tra partiti, qui stiamo parlando di un contratto, una cosa nuova che in Italia non si è mai fatto. Una sperimentazione nuova". Lo ha detto il leader siciliano del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, stamani a Palermo, commentando la situazione politica nazionale e la prospettiva di un esecutivo Lega-5Stelle.

"Bisogna aprirsi alle novità e valutare le cose dopo che sono accadute e non prima - ha aggiunto il vicepresidente dell'Ars -. Non è un'alleanza con nessuno. Loro rimarranno solidi nel centrodestra con un'alleanza fatta sulla base di poltrone politiche e non programmi, noi siamo invece fermi su un contratto con gli italiani. Mettiamo su un foglio bianco le priorità del paese, per noi e per loro, le facciamo quadrare con le possibilità del bilancio dello stato e a quel punto mettiamo in piede un governo basato su quel contratto".

Quindi Cancelleri ha rimarcato: "Non è un'alleanza, non dobbiamo dividerci le poltrone, ma dobbiamo semplicemente rimettere al lavoro un governo politico che si prenda le responsabilità e rappresenti speranze dei cittadini. Chi tra i nostri ha remore, abbandoni logiche antiche e vecchie. Credo che questa situazione valga la pena vederla all'opera e poi valutarla. Poi si fanno errori. Ne abbiamo fatti e ne faremo, ma spero non sia uno degli errori. Guardo con grande fiducia, perchè è l'unico modo per uscire da uno stallo alla messicana".