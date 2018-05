Governo, Musumeci: giusta responsabilità a forze premiate da voto

Palermo, 11 mag. - "Mi auguro che presto l'Italia abbia un governo, al di là delle formule. M5S e Lega sono le forze politiche maggiormente premiate dagli elettori e mi pare giusto che si assumano per intero la responsabilità di dare una guida alla Nazione in un momento così difficile per il contesto interno e internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Palermo, a margine delle celebrazioni per i 70 anni dell'istituzione delle Sezioni della Corte dei Conti in Sicilia, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

Musumeci ha poi aggiunto di aver espresso "apprezzamento al Capo dello Stato per l'impegno profuso in queste settimane e anche per il coraggio delle sue dichiarazioni che costituiscono la linea lungo la quale il nuovo governo, se ci sarà, dovrà orientarsi".