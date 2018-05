Generali Italia punta su più servizi, prevenzione e tecnologia

Milano, 11 mag. - A quasi due anni dal lancio a fine 2016 del suo piano triennale di semplificazione da 300 milioni di euro, già arrivato al 75%, Generali Italia spinge sull'acceleratore del rinnovamento con l'offerta di più servizi, innovazione e tecnologia. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di un cliente in continua evoluzione, che chiede alle compagnie assicurative una maggiore interazione immediata in caso di bisogno, servizi e consulenze per evitare il più possibile danni o malattie, e relazioni continuative con l'agente.

Un contributo fondamentale viene così attribuito alla tecnologia. Grazie alla video perizia, ad esempio, è già possibile tagliare del 30% il tempo di chiusura di un sinistro auto. Ci sono poi strumenti come scatola la nera in auto, che con un piccolo semaforo induce a uno stile di guida più sicuro, e i rilevatori di allagamento o incendio in casa, che cercano di prevenire i sinistri. Su quest'ultimo fronte il gruppo punta ad avere entro il 2019 oltre due milioni di clienti connessi con apparecchi del genere. Oggi intanto è già digitale il 70% dell'offerta di Generali Italia e tutte le 1.500 agenzie sul territorio nazionale hanno a disposizione i nuovi processi di pre-vendita e vendita in digitale e in mobilità.

"Vogliamo avere un ruolo attivo - ha detto il Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, Marco Sesana - per migliorare la vita delle persone. Negli ultimi due anni, attraverso semplificazione e innovazione, abbiamo accelerato la nostra trasformazione per essere partner del cliente e offrirgli la miglior customer experience. Oltre a protezione e sicurezza, intendiamo offrire ai nostri clienti più servizi di prevenzione e assistenza e, insieme ai nostri agenti, una nuova modalità di interazione basata su immediatezza e semplicità. Vogliamo cambiare così il modo di fare assicurazione".

La nuova linea di offerte è stata battezzata Immagina con Generali, declinata sulle direttrici Futuro, Benessere, Mobilità e Famiglia. Sono previsti, tra l'altro, servizi inusuali per un'assicurazione, come babysitting e petsitting, o l'invio di un idraulico o di un elettricista. Al via è anche "Ora di Futuro", progetto di educazione per bambini e famiglie che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit in tutta Italia, nell'ambito dell'iniziativa internazionale di Generali "The Human Safety Net". Dal 27 maggio partirà infine su tv, web e carta stampata la nuova campagna pubblicitaria di Generali Italia, dominata dallo slogan "Il Futuro Inizia Prima".