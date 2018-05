Musumeci: governo M5S-Lega dura? Non ho sfera cristallo

Palermo, 11 mag. - "Non ho la sfera di cristallo per sapere se un governo M5S-Lega possa durare tutta una legislatura. Credo che prevalga il senso di responsabilità e che la cosa principale da fare sia modificare la legge elettorale perché se per qualunque ragione questa alleanza dovesse rompersi ci ritroveremmo a ricorrere alle urne riproponendo sostanzialmente lo stesso quadro politico". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a Palermo, a margine delle celebrazioni per i 70 anni dell'istituzione delle Sezioni della Corte dei Conti in Sicilia.

"Intanto si ponga mano alla riforma della legge elettorale, che è ignobile e la peggiore che sia stata varata in 70 anni di Repubblica - ha aggiunto- e poi su alcune priorità , sulle quali si sta faticosamente cercando un'intesa in queste ore, credo che questo governo possa lavorare".