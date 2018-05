De Benedetti: Pd non aveva missione, ha dimenticato disuguaglianze

Roma, 11 mag. - Il Partito democratico "ha una formidabile occasione per rilanciarsi, perché è finito male proprio perché non aveva una missione vera. È stato una espressione di leader più o meno forti e di correnti battagliere fra di loro, ma soprattutto negli ultimi 5 anni non si è identificato con un disegno politico chiaro e ha del tutto dimenticato le disuguaglianze, che sono la piaga di tutte le società". Lo ha detto Carlo De Benedetti, intervistato da Fanpage.it.

A proposito dell'ex segretario Matteo Renzi, l'imprenditore ha osservato: "Non ho dubbi che lo considero da archiviare, non c'è dubbio. Ma oltre alla sua necessaria archiviazione, bisogna fare anche quella di un partito che ha raccolto delle tradizioni ma non ha saputo esprimere delle idee. Quindi questa è una occasione unica per il Pd per occuparsi delle persone più deboli nella società e per ribadire la collocazione europea dell'Italia. Però non archivierei solo i fossili, ma anche quelli più recenti, che muovono ancora le mani... Mettiamoli a fare un'altra cosa, non sono più in grado di interpretare il Paese".

"Serve - ha aggiunto De Benedetti - un personaggio con gravitas, non dei giovani più o meno leoni, più o meno tigrotti. Il nome ce l'ho, ma non lo dico. La sfida è complessa - chiosa - La democrazia liberare è a rischio in Europa e anche in Italia, Macron lo ha detto per primo".