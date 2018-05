Mediobanca, Nagel: in anticipo di un anno su obiettivi piano -2

Milano, 11 mag. - Sebbene sia in anticipo sui tempi del piano, Mediobanca non prevede comunque un update del piano stesso. "I piani preferiamo farli che annunciarli. Non riteniamo prioritario l'aggiornamento del piano prima della sua scadenza, quanto continuare il percorso", ha spiegato l'Ad.

"Un percorso - ha aggiunto - che come sappiamo è fatto un pò da crescita organica e un pò da M&A. Quindi ogni anno il perimetro di Mediobanca cambia e perciò non ha tanto senso per noi fare un aggiornamento annuale".