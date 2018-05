Dazi, Tajani: da Trump decisione incomprensibile, Ue sia esentata

Firenze, 11 mag. - La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi su alluminio e acciaio all'Unione europrea è "incomprensibile e ingiustificata". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervenendo in Palazzo Vecchio a Firenze alla conferenza intitolata "The State of the Union".

"Il rinvio di mese in mese dell'applicazione di questi dazi genera un`incertezza deleteria per investimenti e industria, danneggiando l`Europa quanto gli Stati Uniti - ha aggiunto Tajani -. A nome del Parlamento chiedo che l`Ue sia esentata, una volta per tutte, da questi dazi. Trump deve capire che noi stiamo dalla parte delle regole, non di chi le viola".

"La minaccia di dazi ha ulteriormente raffreddato i rapporti con quello che consideriamo il nostro alleato naturale. Siamo amici, condividiamo valori, cultura, lingue e molti interessi strategici", ha concluso Tajani.