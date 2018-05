De Benedetti: Lega-M5S non hanno vinto ma è bene che governino

Roma, 11 mag. - "Ritengo sia un bene che si sia arrivati a questo governo, perché queste sono le forze che hanno avuto un successo elettorale. Non è vero che hanno vinto, ma rappresentano una novità politica per il Paese". Così l'ingegner Carlo de Benedetti ha commentato, in una intervista a Fanpage.it, l'accordo Salvini - Di Maio, che vedrà la nascita del primo governo "populista" della storia italiana: "Io penso che vadano viste le conseguenze di un governo come questo, ma solo in un contesto internazionale. Abbiamo vissuto settant'anni con un ombrello americano che era il nostro riferimento, oggi rischiamo di non essere più un Paese occidentale, perché gli Usa hanno avuto una evoluzione pessima e perché Salvini ha certamente più simpatie per Orban e Putin che non per la Merkel".

A giudizio dell'imprenditore "le due constituency elettorali di questo governo sono meridionale per i 5 stelle, quindi, senza offesa per nessuno, con tendenza assistenziale, e sono di lavoro, di impresa per la parte nordica. Salvini controlla da Genova a Trieste e ha un potere locale molto importante, che sta anche tracimando in Emilia". Il punto è che "poiché non riusciranno a trovare elementi comuni", allora "dovranno trovare un nemico comune, e sarà l'Europa". La riposta europea sarà quella di "isolare il contagio populista", ha concluso De Benedetti.