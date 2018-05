Lievi aumenti tassi Btp 3 e 7 anni in asta, mentre spread si lima

Roma, 11 mag. - Lievi aumenti dei tassi di interesse all'asta di emissione di due Btp, a 3 e 7 anni di scadenza, laddove su una ulteriore emissione di lungo periodo, 15 anni, si è assistito ad un calmieramento rispetto al precedente collocamento. Il tutto mentre si sono moderati anche i differenziali dei tassi dei Btp già in circolazione rispetto ai Bund equivalenti della Germania: lo spread sulla scadenza di 10 anni a tarda mattina diminuisce di 2 punti base, a quota 135 punti mentre i rendimenti lordi dei Btp decennali si limano all'1,90 per cento.

Nelle ultime sedute gli spread hanno ricevuto rinnovate attenzioni, dopo che si erano verificati netti aumenti mentre le discussioni per la formazione di un nuovo governo in Italia sembravano compromesse tanto da evocare lo scenario di nuove elezioni.

Secondo i dati comunicati dalla Banca d'Italia, il primo Btp piazzato oggi, a scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07 per cento, 2 punti base in più rispetto all'asta precedente. Il Btp a 7 anni, con un tasso dell'1,34 per cento ha visto una crescita di punti base rispetto all'asta precedente. Il Btp a 15 anni invece un calo 8 punti base con un tasso al 2,38 per cento.

In tutte e tre le emissioni i livelli di domanda hanno superato l'ammontare proposto, con rapporti di copertura rispettivamente di 1,78, 1,34 e 1,68 (sul bond a 15 anni).