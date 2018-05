Brunetta: governo Lega-M5S poco affidabile per investitori esteri -2

Roma, 11 mag. - Secondo Renato Brunetta "l'immagine dell'Italia che i principali investitori esteri si stanno facendo non è quindi certo positiva. Un governo Lega-5 stelle è visto come poco affidabile, populista, anti-europeista, anti-sistema. Anche il Financial Times dipinge la coalizione tra Matteo Salvini e Luigi di Maio con questi aggettivi, risollevando il rischio di un possibile attacco speculativo dei mercati finanziari nei confronti dell'Italia".

"Se questo non è avvenuto, è la risposta, dipende solamente dal fatto - ha proseguito Brunetta - che la Banca Centrale Europea ha assunto la funzione di un grande aspirapolvere in grado di acquistare ingenti quantità di Btp, arrivando addirittura a rappresentare il 15% della domanda totale. A differenza degli investitori privati, il programma della Bce consiste nell'acquistare ma non vendere. Ciò significa creare una domanda permanente e una riduzione dell'offerta sul mercato secondario, una condizione che permette ai rendimenti dei nostri titoli di Stato di rimanere ad un livello basso. Nessun investitore, infatti, è disponibile ad andare controcorrente e sfidare la banca centrale, vendendo Btp. Sarebbe una perdita certa".(Segue)