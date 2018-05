Brunetta: governo Lega-M5S poco affidabile per investitori esteri

Roma, 11 mag. - "Il differenziale di rendimento tra i nostri Btp e i Bund tedeschi continua a rimanere vicino alla soglia di 140 punti base, ai massimi da marzo, e il rendimento sul decennale del Tesoro è stabile sopra la soglia dell'1,91%, mentre la Borsa di Milano continua a soffrire e a rimanere tra le peggiori d'Europa, nell'ultima settimana. Gli investitori internazionali rimangono in attesa di vedere gli sviluppi del caso politico italiano, dopo che sui principali quotidiani finanziari internazionali è stata pubblicata la notizia di una possibile alleanza di governo tra Lega e Movimento 5 stelle". E' quanto ha affermato in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Proprio oggi, il sito di Bloomberg, il principale network finanziario americano, ha lanciato l'allarme - ha proseguito l'ex capogruppo azzurro - sullo scenario che si sta delineando nel nostro Paese. In particolare, il principale house-organ di Wall Street descrive gli elettori italiani come esausti nel vedere l'inconcludenza decisionale della classe politica e il rischio che il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi di Maio, definito letteralmente come un 'ragazzo da copertina', dovrà fare miracoli per convincere l'Italia e gli investitori che non manderà in malora l'economia".(Segue)