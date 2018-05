Roma, 11 mag. - "Bisogna riprendere la trattativa per il rilancio dell`Ilva. Ma serve un grande senso di responsabilità di tutte le parti per trovare una soluzione che salvaguardi l`occupazione e il risanamento ambientale. In ballo c`è il destino di migliaia di lavoratori e di famiglie italiane dell`Ilva". E` l`appello lanciato su Twitter dal segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan.