Ilva, Bellanova: assunzione di responsabilità è tornare al tavolo

Roma, 11 mag. - "Abbiamo lavorato fino alla fine. Non ci siamo risparmiati. E l`accordo proposto al tavolo di trattativa dal Governo, che abbiamo limato e rilimato financo a plenaria avviata, rappresentava e rappresenta, ne sono convinta, un buon punto di arrivo. E per questo, ancora una volta, dico: torniamo alla trattativa, mettiamo a valore il tempo, diamo prova, ai lavoratori come al sistema-Paese e all`Europa, che su quel tavolo c`è una classe dirigente responsabile del proprio ruolo e dei destini che determina". Si apre così, con un forte appello alle parti a tornare al tavolo di trattativa, la riflessione di Teresa Bellanova, viceministro dello Sviluppo economico, in pubblicazione oggi su "Democratica".

"Dopo quello che è accaduto ieri assisto sgomenta - dice - a rimpalli di responsabilità e accuse, manifeste o velate, tra le parti. Non è il tempo né delle rese dei conti né delle accuse né di dichiarazioni in totale autonomia. Ognuno di noi è bene che scelga un altro campo per le prove di forza. Questo è il tempo di una grandissima, enorme, incontrovertibile assunzione di responsabilità per condurre in porto alle migliori condizioni possibili la trattativa. E` ancora possibile. Mi auguro di non essere la sola a pensarlo. Mi auguro di non essere la sola a voler mettere a valore il tempo che abbiamo a disposizione".