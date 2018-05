Firenze, 11 mag. - "Serve una riforma che non sia penalizzante ancora una volta per i Paesi del sud Europa". Così, sul tema del diritto d'asilo, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a margine di The State of the Union.

"Non si può essere solidali - ha aggiunto Tajani - solo quando si ricevono gli aiuti, ma anche quando si devono dare, pensiamo ad esempio ai rifugiati e alla questione migratoria. I Paesi del sud non possono farsi carico di tutto ciò che accade".