Kenya, 44 morti per cedimento diga, continua ricerca dei ... -2

Roma, 11 mag. - Il procuratore capo del Kenya Noordin Hajo ha annunciato l'apertura di un'indagine della polizia per "determinare le cause e le responsabilità" in questa tragedia. La maggior parte delle vittime, tra cui 20 bambini, proviene da famiglie molto povere di braccianti agricoli le cui cas, spesso alloggi di fortuna, sono state spazzate via dalle acque della diga.

Dall'inizio della stagione delle piogge a marzo, circa 180 persone sono morte in Kenya a causa delle inondazioni, secondo un rapporto del governo keniano pubblicato mercoledì. Il Kenya ha due stagioni annuali piovose: una breve, da ottobre a dicembre, e una lunga, tra marzo e giugno. (fonte afp)