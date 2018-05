Giappone, politico se la prende con donne senza figli: polemiche

Roma, 11 mag. - Nuove accuse di sessismo sono piovute dopo una dichiarazione di uno dei membri del Partito liberaldemocratico, la formazione del premier Shinzo Abe, secondo la quale le donne che non fanno figli diventano col passare degli anni un peso per lo Stato. Lo racconta oggi il Guardian.

Kanji Kato, parlando a una riunione di una corrente del partito, ha deto che, quando gli si chiede di parlare ai matrimoni, egli invita alle donne a produrre almeno tre figli. E che rimprova le donne che incontra e gli dicono di non volersi sposare: "Dicolo loro che se non si sposano non possono avere figli e che alle fine devono essere messe in case di cura pagate dalle tasse dei figli di altre persone".

I suoi commenti, diffusi dalla televisione TBS, hanno provocato un'ondata di sdegno. Kato, 72 anni, non è il primo politico nipponico a proporre affermazioni del genere. La crisi demografica sta provocando grande preoccupazioe nel paese. Al primo aprile 2018 c'erano 15,53 milioni di under 15 nel paese, 170mila in meno rispetto al 2017, secondo il ministero degli Interni. Lo scorso anno sono nati 941mila bambini, il numero più basso dal 1899. Il Giappone è, tra i 32 paesi con una popolazione superiore a 40 milioni, quello con minore popolazione giovanile.