Ue, Tajani: il prossimo premier venga presto a Strasburgo

Firenze, 11 mag. - "Come presidente del Parlamento europeo invito il prossimo presidente del Consiglio a dire cosa pensa dell'Europa a Strasburgo. Mi auguro che venga presto a confrontarsi con i deputati europei per dire cosa pensa e cosa intende fare". Lo ha detto Antonio Tajani, a margine di The State of the Union, rispondendo ad una domanda sulle eventuali preoccupazioni nelle istituzioni europee sulla nascita di un Governo italiano a maggioranza Lega e M5S.

"Vedremo che cosa accadrà, quando si presenterà il nuovo primo ministro italiano, vediamo chi sarà", ha concluso Tajani.