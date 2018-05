Firenze, 11 mag. - "Forza Italia non sostiene questo Governo. Poi vedremo a livello europeo quali saranno le relazioni e cosa farà". Lo ha precisato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, rispondendo a margine di The State of the Union.

"Certamente - ha aggiunto Tajani - serve un'Italia che conti di più per riequilibrare un'Europa che non può essere solo a trazione franco-tedesca".