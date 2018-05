Roma, 11 mag. - "Al nord hanno promesso `meno tasse per tutti`, al sud `più sussidi per tutti`. Troppo facile così. Ma adesso che si impone la realtà temo che Lega e 5 stelle faranno solo il governo dei debiti. E scaricheranno le loro promesse sulle generazioni future". Lo ha dichiarato in una nota il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.