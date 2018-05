Scandalo in Sudcorea: cameriere Nordcorea fuggite furono ingannate -2

Roma, 11 mag. - Heo Gang Il, il manager del ristorante nordcoreano di Ningbo dove le ragazze lavoravano, ha detto di aver mentito sulla destinazione finale e di averle ricattate per essere seguito al Sud. Ha inoltre detto alla televisione JTBC di essere stato reclutato nel dal NIS, il servizio nazionale d'intelligence sudocoreano, nel 2014. Temendo di essere scoperto nel 2016 si era fatto organizzare l'esfiltrazione. Ma, all'ultimo momento, il suo supervisore sudcoreano gli ha ordinato di portare con sé anche lo staff.

"Le 12 cameriere non sapevano dove stavano andando", ha detto Heo a un programma di giornalismo investigativo. "Ho detto loro - ha aggiunto - che eravamo stati trasferiti". Solo all'arrivo all'ambasciata sudcoreana in Malaysia le ragazze avreebbero realizzato quale sarebbe stata la loro destinazione finale. Allora, ha raccontato una ragazza, il "manager Heo ci ha minacciate, dicendoci che avrebbe detto alle autorità di sicurezza che vedevamo i telefilm sudcoreani e saremmo state giustiziate, o esiliate nelle province e anche le nostre famiglie ne avrebbero pagato le conseguenze". E ha continuato: "Ripensandoci ora è stato tutto senza senso, ma tornando indietro, non ho avuto scelta". Oggi, "se fosse possibile - ha assicurato - vorrei tornare da mia madre".

(Segue)