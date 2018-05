Scandalo in Sudcorea: cameriere Nordcorea fuggite furono ingannate

Roma, 11 mag. - Un'esplosiva rivelazione cambia i termini di una vicenda che ha avvelenato i rapporti intercoreani negli ultimi due anni: 12 cameriere nordcoreane sparite in Cina per ricomparire poi in Corea del Sud sarebbero state ingannate dai servizi d'intelligence sudcoreani. A dirlo è stato il loro manager dell'epoca parlando con la televisione sudcoreana.

A lungo Pyongyang ha insistito che le donne sarebbero state rapite e ha posto la questione delle 12 cameriere come ostativa a nuove riunioni familiari per i congiunti divisi dalla guerra di Corea. Seoul, dal canto suo, ha sempre insistito che le ragazze si sarebbero recate in Corea del Sud di loro spontanea volontà.

