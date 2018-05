Alle 12 incontro Salvini-Di Maio alla Camera

Roma, 11 mag. - E' stato fissato per le 12 un nuovo incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il leader M5S Luigi Di Maio. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. I due, come avvenuto ieri mattina, si vedranno nel palazzo dei gruppi di Montecitorio per continuare le trattative per la formazione del governo. Diversi i nodi ancora da sciogliere, su tutti il nome del presidente del Consiglio. La riunione tecnica per la stesura del contratto di governo, invece, si terrà domani pomeriggio alle 15.