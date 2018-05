Piazza Affari vira in negativo (-0,2%): giù Telecom, corre Mps

Milano, 11 mag. - Piazza Affari azzera i guadagni e si porta a metà mattinata in territorio negativo sotto i 24mila punti (Ftse Mib -0,2% a 23.984 punti). Tra le blue chip milanesi maglia nera a Azimut (-2,7%), seguita da Telecom (-0,95%). In controtendenza Prysmian (+2,6%) e Ubi (+1,1%) spinti dalle trimestrali. Sul listino completo sugli scudi Mps (+8,6%) che torna all'utile nel primo trimestre archiviando il periodo con un risultato netto di 188 milioni. Cattolica perde il 3,5% dopo i conti del trimestre che hanno visto il risultato netto di gruppo scendere del 20% per effetto degli interessi sul subordinato recentemente emesso e del minor contributo dei realizzi nel comparto Danni.