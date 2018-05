Consorzio Valpolicella, assemblea approva bilancio

Roma, 11 mag. - Fatturato a 2,2 milioni di euro e margini di liquidità e di struttura in crescita rispettivamente del 50% e del 6% rispetto alla media del biennio precedente. Sono i principali dati del bilancio 2017 del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, la realtà associativa no profit di emanazione ministeriale con effetti erga omnes che rappresenta oltre l`80% dei produttori che utilizzano la denominazione "Valpolicella", approvato nel corso dell`assemblea ordinaria dei soci.

"Per il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, il 2017 si è chiuso con uno stato patrimoniale che manifesta una solidità strutturale in linea con l`ultimo triennio - ha affermato Olga Bussinello, direttore del Consorzio -. Sul fronte dei progetti abbiamo intensificato le azioni rivolte al consolidamento del brand territoriale e all`internazionalizzazione delle nostre piccole e medie aziende, ma anche i programmi per la sostenibilità del vigneto Valpolicella, 8mila ettari, che - ha proseguito il direttore - vanta una produttività tra le più alte in Italia e un giro d`affari che supera i 600 milioni di euro".

Tra le attività istituzionali di promozione, che con quelle di tutela e vigilanza della denominazione assorbono oltre l`86% del consuntivo approvato (1,9 milioni di euro), le 12 iniziative per l`internazionalizzazione realizzate l`anno scorso hanno raggiunto complessivamente 9 Paesi: Usa con San Francisco, Los Angeles e New York; Canada con Vancouver e Toronto; Zurigo, Dusseldorf; Londra; Varsavia; Praga; Kiev; Hong Kong.

"La forte campagna di promozione estera messa a segno dal Consorzio si sta rivelando sempre più strategica per l'immagine delle aziende già presenti nei mercati e per il posizionamento delle aziende emergenti del territorio - ha commentato Andrea Sartori, presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella -. Infatti, la produzione della filiera vede esportate 8 bottiglie su 10, grazie anche alle attività sui principali mercati esteri di destinazione della denominazione organizzati dal Consorzio. L`Amarone - ha continuato il presidente - è sempre più il brand di traino. Lo confermano i dati export dell`anno scorso che lo hanno visto crescere su tutte le piazze più competitive e promettenti nello stesso tempo. Dalla Germania, principale mercato di sbocco, agli Usa cresciuti del 10%; dalla Svizzera al Regno Unito, in aumento del 5%, fino a Cina e Giappone che hanno registrato un incremento del 15%".

Intensificati anche gli eventi sul territorio: 12 tra seminari, convegni, incontri tecnici e manifestazioni come l`Anteprima Amarone e il Vinitaly, oltre a un calendario di degustazioni organizzate anche con partner tecnici e programmi di incoming sul territorio.

Non solo promozione. La tutela della denominazione a livello nazionale e internazionale attribuita al Consorzio rappresenta l`altro ingente capitolo di spese del bilancio 2017 approvato ieri. Secondo quanto emerso in assemblea, infatti, l`anno scorso il Consorzio ha perseguito legalmente 17 tra false denominazioni e utilizzi impropri e illegali della denominazione in 12 mercati; dall`Ue alla Cina, da Danimarca e Svezia alla Francia fino all`Armenia e al Regno Unito. Tra le denominazioni in causa spiccano quelle di Ca` Amarone, Ripassa, Vinocella - Valpolicella Style, Primarone, Aminirone, Gran Marone.

Nato nel 1924 è una realtà associativa che comprende viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della zona di produzione dei vini della Valpolicella, un territorio che include 19 comuni della provincia di Verona. La rappresentatività molto elevata (80% dei produttori che utilizzano la denominazione) consente al Consorzio di realizzare iniziative che valorizzano l`intero territorio: il vino e la sua terra d`origine, la sua storia, le tradizioni e le peculiarità che la rendono unica al mondo. Il Consorzio annovera importanti ruoli istituzionali: si occupa della promozione, valorizzazione, informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio e della viticoltura nella zona di produzione dei vini Valpolicella, della vigilanza, salvaguardia e difesa della denominazione. L`area di produzione è molto ampia ed è riconducibile a tre zone distinte: la zona Classica, (Sant`Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Fumane, Marano e Negrar); la zona Valpantena, comprendente l`omonima valle; la zona DOC Valpolicella, con Verona, Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso doc, l`Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella entrambi docg.