Npl, Tajani: non spetta a Bce scrivere regole, deve solo vigilare

Roma, 11 mag. - Quello dei crediti deteriorati è "un tema di straordinaria importanza non solo per l'Italia ma anche per gli altri Paesi dell'Unione. Voglio essere molto chiaro: spetta alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio europeo scrivere le nuove regole sugli Npl, non spetta alla vigilanza della Bce scrivere le regole perché le regole le scrivono i regolatori non la vigilanza della Bce che deve solo vigilare". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parlando a Firenze al convegno intitolato The State of the Unione.

"Non serviva l'addendum, serviva la proposta della Commissione europea: il Parlamento la valuterà e noi saremo responsabili di fronte ai cittadini" ha aggiunto Tajani aggiungendo che "avere impedito alla vigilanza della Bce di sostituirsi alla Commissione e al Parlamento è un messaggio chiaro: la politica prima della burocrazia, è la politica che si assume le responsabilità, che decide e che risponde di fronte ai cittadini".