Funzionaria Casa Bianca: McCain sta morendo, poco importa cosa dice

Washington, 11 mag. - Nel corso di una riunione dello staff della Casa Bianca, un membro dell'ufficio comunicazioni, Kelly Sadler, ha commentato cinicamente l'opposizione espressa dal Senatore repubblicano John McCain alla nomina di Gina Haspel alla guida della Cia.

"Non ha importanza quello che dice, tanto sta morendo", ha detto Kelly Sadler, come riportato dalla Cnn e da altri media americani.

Il senatore John McCain, 81 anni, in fin di vita per un tumore al cervello, è un veterano della guerra in Vietnam, durante la quale è stato fatto prigioniero e torturato. McCain, dopo l'audizione di Haspel alla Commissione Intelligence del Senato, ha raccomandato ai suoi colleghi di partito di votare contro la sua nomina alla guida della Cia.(Segue)