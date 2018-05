Firenze, 11 mag. - "Senza determinazione e passione in Ue non si può fare nulla, per rendere l'Europa un progetto riuscito c'è bisogno di ambizione, passione, determinazione e pazienza". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker chiudendo il suo discorso a Firenze in occasione del convegno intitolato The State of the Union.