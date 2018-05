Le mamme narranti: a IIC Londra evento per bambini da 4 a 10 anni

Roma, 11 mag. - Chi di noi ricorda con quale fiaba ci si addormentava da piccoli? E ora, siamo cresciuti troppo per ascoltare? Da un`esperienza nata in un ambulatorio pediatrico, un festival itinerante, quello in programma domenica 13 maggio (dalle 15 alle 17) all'Istituto italiano di cultura a Londra, un confronto di culture necessario che trasforma in favola le storie che non conosci. Un pomeriggio di voci, musica e disegni.

Il progetto delle Mamme Narranti nasce dall'esperienza del pediatra Andrea Satta, che nel suo ambulatorio nella periferia di Roma si occupa di famiglie provenienti da ogni parte del mondo. (Segue)