Ue,Tajani:politica incapace alimenta rabbia e venditori illusioni

Firenze, 11 mag. - "Una politica distratta, incapace di rispondere alle angosce, istituzioni burocratiche e autoreferenziali, alimentano rabbia e venditori di illusioni. L'unica arma contro queste sirene, è una politica capace di ascoltare e fornire risposte davvero efficaci". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervenendo in Palazzo Vecchio a Firenze alla conferenza intitolata The State of the Union.

"Muri, frontiere, nazionalismi, appaiono antidoti rassicuranti contro una globalizzazione che sembra essere sfuggita al controllo dei cittadini - ha aggiunto Tajani - Trump, la Brexit, l'emergere di sovranismi autoritari, il populismo dilagante, sono chiari sintomi di questo malessere". "La lezione che dobbiamo imparare - ha concluso - è che la globalizzazione ha profondamente mutato il concetto di sovranità. Solo a livello sovranazionale si possono dare risposte a problemi come la gestione dei flussi migratori, la disoccupazione, l`equità fiscale, il terrorismo o i conflitti. Allo stesso modo, servono strumenti comuni europei per difendere i nostri interessi commerciali, tutelare innovazione e creatività, garantire sicurezza energetica e salvaguardare il pianeta".