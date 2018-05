Mediobanca, Nagel: specialty finance mercato tuttora interessante

Milano, 11 mag. - Anche se molte banche hanno già messo mano al nodo dei crediti problematici, secondo l'Ad di Mediobanca Aberto Nagel lo 'specialty finance' è un mercato "tuttora interessante, soprattutto se si è un pò selettivi per quanto riguarda la gestione e l'acquisto delle sofferenze".

"Noi - ha spiegato in un briefing telefonico sui risultati die primi 9 mesi dell'esercizio in corso - abbiamo scelto in particolare una nicchia che è coerente con la nostra storia, cioè l'acquisto e la gestione prevalentemente di crediti personali in default, cioè quelli che nel mondo Compass abbiamo sempre trattato".

"Con questo tipo di pulizia che il sistema bancario sta facendo in maniera molto profonda - ha proseguito - continueranno le dismissioni di portafogli deteriorati. Quindi tutte le banche grandi e medie continueranno un processo di dismissioni nei prossimi almeno 12-24 mesi per arrivare a dei ratio che come sappiamo sono al di sotto del 10% di crediti deteriorati sul totale crediti".

Perciò, secondo l'Ad di piazzetta Cuccia "ci saranno ulteriori possibilità per Mediobanca Credit Solutions di rendersi acquirente in maniera selettiva d portafogli stando attenti ai prezzi e alla possibilità di generare ritorni su questi portafogli".