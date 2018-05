Firenze, 11 mag. - "Pensare di fare un referendum per uscire dall'euro è da irresponsabili. E' soffiare sul fuoco". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, intervenendo in Palazzo Vecchio a Firenze al convegno intitolato The State of the Union e organizzato dall'Istituto Universitario Europeo.