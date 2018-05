Ilva, Calenda: populismo sindacale, garantivamo il posto a tutti

Roma, 11 mag. - "Una cosa che sta a metà tra il populismo sindacale e il sindacalismo politico". Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, giudica così, in un'intervista a La Stampa, l'esito del tavolo sull'Ilva chiuso ieri.

"Avevamo messo in piedi un meccanismo per il quale non solo nessuno sarebbe stato licenziato - prosegue - ma a tutti sarebbe stato offerto un posto a tempo indeterminato e gli stessi diritti e retribuzioni del contratto precedente. I sindacati lo hanno respinto. Ora la palla passa al nuovo governo".

Per il nuovo esecutivo, secondo Calenda, "si apre immediatamente un grosso problema visto che a luglio Ilva esaurisce la cassa e a fine giugno scadono i termini per completare l`intesa con Mittal".

Sulla possibilità che si possa riaprire il negoziato il Ministro si dice possibilista: "Per me si, il Governo è alle ultime ore ma certamente andrà ripreso dalle parti. Io voglio solo esser certo che gli operai dell`Ilva siano consapevoli di quello a cui hanno rinunciato".