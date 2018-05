Migranti, Juncker: più solidarietà, no a Paesi europei part time

Firenze, 11 mag. - "Non abbiamo ancora buttato alle spalle la crisi migratoria, sono stato tra quelli che hanno riconosciuto la dignità del popolo italiano e greco che hanno chiesto più solidarietà, non si può lasciare dei paesi soli a se stessi e purtroppo la nostra risposta è stata troppo tardiva". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando a Firenze al convegno intitolato "The State of the Union".

"Ci sarebbe voluta una risposta più spontanea", "ho notato in occasione della crisi economica e di quella sui migranti che ci sono europei part time, alle volte ci sono, alle volte no, io sono per gli europei full time" ha concluso Juncker.