Farage: governo M5S-Lega? Miglior scenario possibile

Roma, 11 mag. - Neil Farage, fondatore dell'Ukip britannico, ha espresso tutta la sua soddisfazione rispetto alla prospettiva che in Italia si costituisca una maggioranza di governo Movimento 5 stelle-Lega in un'intervista pubblicata oggi sulla Stampa. "E' senza dubbio il miglior scenario possibile. Sono veramente felice per le notizie che mi arrivano dall'Italia. La mattina dopo le elezioni, visti i risultati, avevo subito espresso il mio desiderio: una maggioranza formata da Lega e Cinque stelle", ha affermato l'eurodeputato britannico.

Per l'ex capo del movimento populista britannico, per il nuovo governo giallo-verde "i 'non eletti' capi di Bruxelles non saranno contenti", ma il risultato italiano "non è un fatto eccezionale" dopo la conferma di Viktor Orban in Ungheria e il cambio avvenuto in Austria. "In Europa - ha affermato - stanno succedendo cose. Che piaccia o no a Bruxelles, l'Italia rappresenta un trend che sta attraversando l'intero continente".