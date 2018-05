Censurato in Cina Eurovision Song Contest, stop a trasmissione

Roma, 11 mag. - Niente Eurovision Song Contest (ESC)per i cinesi, dopo che uno dei principali network del paese ha pensato di censurare i riferimenti alla cultura gay in una delle manifestazioni più apprezzati dal mondo LGBT. Lo racconta oggi la Bbc.

Mango TV, la televisione cinese che detiene i diritti per il grande paese asiatico, ha pensato di non mandare in onda le performance dei concorrenti irlandese e albanese. Ha inoltre censurato le bandiere "rainbow" e i tatuaggi che si vendevano nella prima semifinale di martedì, provocando proteste sui social media cinesi.

La European Broadcasting Union (EBU), che organizza l'ESC, ha reagito sottolineando che la censura non è in linea con i valori di diversità che sono alla base della manifestazione. "E' con grande dispiacere che, conseguentemente, interromperemo immediatamente la nostra partnership con la rete televisiva e non le consentiremo la trasmissione della finale", ha dichiarato la EBU in un comunicato.

L'ESC si sta svolgendo nella capitale portoghese Lisbona.