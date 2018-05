Ue, Tajani: autolesionistico uscire dall'Europa e dall'euro

Firenze, 11 mag. - "L'Italia è parte integrante dell'Unione europea. Uscire dall'Europa non ha alcun senso" e uscire dalla moneta unica, l'euro, sarebbe una "scelta autolesionistica". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani aprendo il suo intervento a 'The State of the Union' a Firenze.

"Non siamo perfetti ma cambiare significa migliorare, andare avanti e non tornare indietro, e la prima cosa da fare è avere un'Europa sempre più politica - ha ribadito -. La prima riforma da fare è quella della primazia della politica che significa primazia dei cittadini".