Generali, Nagel conferma obiettivo Mediobanca scendere al 10%

Milano, 11 mag. - Mediobanca, primo azionista di Generali con il 13%, conferma l'obiettivo di cedere entro giugno 2019 un 3% della compagnia assicurativa. "Confermiamo obiettivo di scendere alla quota del 10% nel limite temporale che ci siamo dati", ha affermato l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, in un briefing telefonico sui risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio 2017-2018 .

Nagel ha poi detto di non vedere contrapposizioni tra la componente italiana dell'azionariato di Generali, recentemente rafforzata dallo shopping dei gruppi Benetton e Caltagirone, e quella estera, rappresentata principalmente da investitori istituzionali. "Intanto - ha sottolineato - Generali non è in mani estere. Ovviamente tutti gli azionisti italiani che oggi sono nel capitale sono azionisti di prestigio, che rappresentano tra il meglio che c'è dell'imprenditoria italiana e questo è sicuramente sono un fattore positivo per Generali".

"Bisogna però ricordare che Generali deve sì avere cuore e radici in Italia, ma è nella tradizione delle Generali - e questa tradizione deve essere assolutamente rafforzata, come l'attuale management sta facendo - il fatto che debba avere una presenza crescente all'estero. Questo poi si riflette anche nel fatto che l'azionariato, così come quello di Mediobanca e di ogni altra società italiana quotata riflette la distribuzione del risparmio gestito mondiale e quindi ha una componente estera importante", ha aggiunto.

"Io non vedo tanto questa contrapposizione. Vedo invece una giusta tensione del management e di tutti gli azionisti a che Generali aumenti la redditività, come sta facendo, e che si sviluppi. Credo che l'azionariato nel suo complesso, sia quello italiano che quello non italiano sia assolutamente allineato con il management da questo punto di vista e si sta facendo un ottimo lavoro in compagnia", ha concluso Nagel.