Ubi, Massiah: ottimisti su target calo Npl ratio entro il 2019

Milano, 11 mag. - "Abbiamo isolato un pacchetto di crediti non performing che in questo momento è in corso di valutazione e sul quale siamo ottimisti in termini di execution". Lo ha detto il Ceo di Ubi Banca, Victor Massiah, parlando dell'obiettivo di raggiungere un Npl ratio sotto il 10% entro il 2019. "Abbiamo tutti i motivi per confermare quanto avevamo annunciato con i risultati di fine anno e cioè di attraversare la doppia cifra verso la singola cifra nel corso del prossimo anno - ha spiegato - Le operazioni di finalizzazione del pacchetto, di valutazione dello stesso e di richiesta delle Gacs sono al momento perfettamente in linea con le nostre previsioni e, sì, credo che qualche annuncio prima della fine dell'anno riusciremo a farlo, ovviamente a condizioni di mercato coerenti con quelle attuali".