Roma, 11 mag. - Prosegue la raccolta fondi UNICEF a sostegno di progetti prenatali e postnatali in 10 paesi - Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania - dove la povertà estrema causa gravi carenze nelle infrastrutture mediche e la mortalità per cause neonatali è tra le più alte al mondo.