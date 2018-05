Unicef, ogni anno un milione di neonati muore il primo giorno -4

Roma, 11 mag. - In occasione della campagna, l`UNICEF Italia ha rilanciato la Petizione "Ogni bambino è VITA", con l`obiettivo di chiedere ai governi, agli addetti alla sanità, ai donatori, al settore privato, alle famiglie e alle imprese di contribuire in ogni modo per assicurare la sopravvivenza e la cura di ogni bambino. Le firme raccolte saranno consegnate ai Ministri della Salute, riuniti nell`Assemblea Mondiale della Sanità (il prossimo 21 - 26 maggio) per chiedere loro di impegnarsi con azioni concrete per porre fine alla tragedia di 7.000 neonati che muoiono durante il primo mese di vita. Finora in diversi paesi nel mondo sono state raccolte oltre 85 mila adesioni, ma fino al 20 maggio 2018 è possibile aderire, all`indirizzo: https://firma.unicef.it/

A Roma, presso la Galleria Alberto Sordi, fino al 7 giugno è possibile visitare la mostra fotografica gratuita "Ogni bambino è VITA". La mostra ha per protagoniste le immagini che testimoniano straordinarie storie di sopravvivenza, catturate in Perù, Bangladesh, Mongolia e Mali dall'obiettivo di Ilvy Njiokiktjien. La Mostra rimarrà visibile al pubblico, gratuitamente, fino al 7 giugno, grazie alla collaborazione e al sostegno di Sorgente Group. (Segue)