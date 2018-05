Unicef, ogni anno un milione di neonati muore il primo giorno -3

Roma, 11 mag. - A livello internazionale sono oltre 23.000 gli ospedali riconosciuti dall`UNICEF in più di 150 paesi. Il programma Ospedali Amici dei Bambini rappresenta uno dei più vasti interventi di assistenza al mondo per la promozione e la diffusione della cultura dell`allattamento. L`iniziativa internazionale è stata lanciata nel 1991 dall`Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l`Infanzia (UNICEF). Un Ospedale Amico compie una trasformazione dell'assistenza a mamme e bambini nel proprio punto nascita, applicando i "Dieci passi per la protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento".

L`UNICEF lavora affinché ogni mamma e ogni bambino, soprattutto i più vulnerabili, ricevano assistenza sanitaria pre e post natale di qualità, fin nei più remoti villaggi.

Per celebrare la festa della Mamma, l`UNICEF Italia ha lanciato la campagna "Ogni bambino è VITA" perché ogni anno, 2,6 milioni di neonati muoiono prima di compiere il loro primo mese di vita, 7.000 ogni giorno. Altri 2,6 milioni di bambini nascono morti. Oltre l`80% delle morti neonatali è causata da parto prematuro, complicanze durante il travaglio e il parto, nonché infezioni come setticemia, tetano, meningite e polmonite. Garantire a tutti questi bambini e alle loro mamme l`assistenza di cui hanno bisogno è il regalo più bello che si possa fare loro. (Segue)