Unicef, ogni anno un milione di neonati muore il primo giorno -2

Roma, 11 mag. - "L`UNICEF in Italia promuove il programma `Insieme per l`Allattamento` per diffondere la cultura dell`allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile" - ha dichiarato Giacomo Guerrera, Presidente dell`UNICEF Italia. "Ad oggi, fanno parte della Rete UNICEF in Italia 26 Ospedali e 7 Comunità riconosciuti dall`UNICEF come Amici dei bambini, 3 Corsi di Laurea riconosciuti Amici dell`Allattamento e oltre 600 Baby Pit Stop - spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini."

Attraverso il programma dell`UNICEF sono stati formati oltre 3.900 operatori e oltre 1.600 persone sono state sensibilizzate per diffondere la cultura dell`allattamento all`interno del sistema sanitario. Nelle strutture che hanno iniziato il percorso per il riconoscimento di "Ospedali Amici dei Bambini" sono oltre 4.000 le persone e gli operatori che stanno seguendo corsi di formazione e sensibilizzazione.(Segue)