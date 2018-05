Unicef, ogni anno un milione di neonati muore il primo giorno

Roma, 11 mag. - Il primo gennaio di quest`anno sono nati nel mondo 386mila bambini, 1.325 in Italia. Ogni anno 1 milione di neonati muore lo stesso giorno in cui nasce. Inoltre i bambini non allattati corrono un rischio di morire 14 volte superiore ai bambini allattati nei primi sei mesi di vita. Fornire a questi bambini e alle loro madri un`assistenza di qualità è fondamentale per garantire sopravvivenza e l`aiuto di cui hanno bisogno, per questo l`UNICEF promuove il programma "Insieme per l`allattamento".

Nel 2017, oltre 30.277 bambini, il 6,5% dei nati in Italia su un totale di 464.000, sono nati negli Ospedali riconosciuti dall`UNICEF e dall`OMS "Amici dei bambini". Questi neonati e le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento. (Segue)