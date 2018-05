Mediobanca, Nagel: da Bollorè no comunicazioni uscita da patto

Milano, 11 mag. - Il management di Mediobanca non è a conoscenza di novità riguardo alle intenzioni future del proprio secondo maggiore azionista, ovvero Vincent Bollorè, nè di altri grandi soci, rispetto alla volontà di uscire anticipatamente dal patto di sindacato di piazzetta Cuccia. Lo ha detto l'Ad della banca, Alberto nagel, commentando le ipotesi di stampa che prefigurano un'uscita di Bollorè alla luce delle recenti vicende del gruppo francese, dall' inchiesta per corruzione in Africa alla sconfitta nella scontro con Vivendi sulla governance di Telecom Italia.

"Nè da Bollorè nè da altri abbiamo avuto comunicazioni di uscita dal patto. Al riguardo, noi siamo pronti su entrambi gli scenari, che ci trovano perfettamente preparati", ha affermato Nagel in un briefing telefonico sui risultati dei primi 9 mesid ell'sercizio 2017-2018. "Il primo, quello di permanenze del patto almeno fino al 2019 e quindi senza finestre di uscita anticipata, è lo status quo. Uno status quo - ha spiegato - che ha consentito a banca di svilupparsi e di generare i risultati nella più totale autonomia e indipendenza e di cambiare il suo modello di business in maniera profonda. Quindi noi non possiamo che essere grati agli azionisti che hanno accompagnato questo tipo di percorso".

"D'altra parte, questo tipo di percorso ha prodotto anche altri risultati interessanti: è una novità di pochi giorni il fatto che il totale degli investitori istituzionali in Mediobanca ha raggiunto la quota del 45% del capitale. Questo numero era la metà solo qualche anno fa. Il percorso evolutivo della banca è stato dunque accompagnato da un forte interesse degli investitori istituzionali e quindi anche lo scenario in cui non vi fosse il patto e vi fosse un azionariato diffuso tra istituzionali e azionisti stabili è uno scenario al quale noi siamo già preparati da tempo e consentirebbe ugualmente un buon percorso alla banca", ha concluso Nagel.