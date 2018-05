Ubi, Massiah: trimestre storico, da anni non avevamo 120 mln utili

Milano, 11 mag. - "E' una trimestrale storica". Così il Ceo di Ubi Banca, Victor Massiah, ha commentato i risultati della banca. "Con l'incorporazione della Banca Teatina si è conclusa completamente l'operazione di incorporazione delle tre banche, devo dire con grande soddisfazione - ha spiegato - Siamo ormai completamente operativi: per certi aspetti sembra già passato molto tempo. Evidentemente questa è una trimestrale molto positiva, perché abbiamo segni più su tutte le componenti. Innanzitutto - ha sottolineato - abbiamo un utile che cresce in maniera molto elevata: credo che da molti anni non vedevamo 120 milioni di utile in un solo trimestre".