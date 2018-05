Ubi: nel primo trimestre 2018 utile netto sale a 117,7 milioni

Milano, 11 mag. - Il primo trimestre del 2018 si è chiuso per Ubi Banca con un utile netto di 117,7 milioni di euro rispetto ai -11,9 milioni registrati nel quarto trimestre 2017 e ai 67 milioni dello stesso periodo del 2017. I risultati consolidati del gruppo includono, a partire dal 1 aprile 2017, le tre banche acquisite e a causa della differenza di perimetro - spiega l'istituto - non è quindi significativo il raffronto del primo trimestre 2018 con il primo trimestre 2017.

Al 31 marzo il Cet1 di gruppo, inclusivo dell'impatto della Fta e del Model Change, si attesta al 12% phased in (al di sopra del requisito Srep per il 2018, pari all'8,625%) e all'11,64% fully loaded. Il Cet1 include pro-quota un`ipotesi di dividendo, e non include alcun beneficio da utilizzo di Dta delle tre banche acquisite.

Al 31 marzo lo stock di crediti deteriorati ammonta a 12,379 miliardi in termini lordi (il 12,74% del totale crediti lordi) e a 7,384 miliardi in termini netti (l`8,06% dei totale crediti netti). Le attività intraprese, spiega Ubi, per la cessione della prima tranche del portafoglio crediti deteriorati - identificato nell`ambito della Npl Strategy e riflessa nella prima applicazione dell`IfrS9 - sono in linea con la tempistica pianificata, volta alla dismissione entro il terzo trimestre 2018.