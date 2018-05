Rcs, Nagel: Cairo molto capace, Mediobanca non ha fretta uscire

Milano, 11 mag. - Mediobanca non ha alcuna fretta di cedere la partecipazione del % detenuta in Rcs Mediagroup, sebbene questa rientri tra quelle 'available for sale', poichè ritiene che la società sia ben gestita da Urbano Cairo. Lo ha detto l'Ad di piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, in un briefing telfonico sui risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio 2017-2018.

"Per quanto riguarda Rcs - ha affermato - io credo che sia un'azienda molto importante e di grande prestigio. Oggi è gestita da un imprenditore particolarmente capace e quindi noi non abbiamo lacun tipo di fretta. Nè da un punto di vista economico perchè 1,2 euro è il valore di libro, nè come ammontare dell'investimento perchè sono pochi milioni di euro".

"Viceversa - ha proseguito - abbiamo più interesse ad accompagnare Urbano in questo percorso e a sostenerlo perchè sicuramente è solo all'inizio dell'opera, nel senso che è entrato solo un paio di anni fa e quindi altro lavoro e altri risultati sicuramente arriveranno".